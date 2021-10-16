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Tuğba Ekinci de Flash TV ile anlaştı! "Deniz Akkaya gibi..."

16.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıllık aradan sonra seyircisi ile Haber kanalı olarak buluşan ve Türk televizyonlarının arasına bomba gibi bir kadro ile giren Flash TV 11 Ekim’de yayın hayatına başladı.

Tuğba Ekinci de Flash TV ile anlaştı! "Deniz Akkaya gibi..."

Başarılı haberci Hakan Aygün, kanalın Genel Yayın Müdürlüğü’nü üstlenirken 2.kaptan ise duayen gazeteci Savaş Kalafat… Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi ünlü isimleri gibi birçok haberciyi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına fark atmak için yeni bir program için düğmeye bastı.

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1 Kasım’da yayına girecek olan “İki kadın iki erkek ve O… “AL SANA HABER” isimli program14.00 ile 16.00 saatlerinde arasında canlı olarak yayınlanacak. Program kendi kuşağında yayın yapan tüm programlara rakip olacak.

Haber, siyaset, magazin ve aktüel gün içindeki yayın saatlerindeki tüm TV’lerdekiprogramları güncel olarak olumlu, olumsuz eleştiren analiz edecek olan program yepyeni bir format ile ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor.
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SEYHAN SOYLU'DA YENİ BİR FORMATLA GELİYOR

Programın içerik formatı Cannes’te Tv format ödüllü marjinal kimliği ile bilinen Televizyoncu ve Gazeteci Seyhan Soylu ait.

Programda reyting uğruna kavga gürültü yerine seyirciye diğer TV kanallarındaki başarılı programları, başka mecralarda yer almak için yapılan rezaletleri, sosyal medyadaki anlık bilgileri aktaran bir nevi TV kanallarını denetleme programı geliyor. Denetlerken de tatlı – tatlı dalga geçecek. Bir nevi medya arkası haber programı geliyor.

RAKİBİMİZ YOK TAKLİDİMİZ VAR

Programın en büyük özelliği sunucuların zeki, akılcı ve akıcı konuşma kabiliyetine sahip kişilerden oluşacak olması…” AL SANA HABER” adlı programda 5 ana karakter var. 2’si Kadın, 2’si Erkek ve O sürpriz isim.
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DENİZ AKKAYA’YA RAKİP TUĞBA EKİNCİ GELİYOR

Bu karakterlerden ilki birinci kadın sunucusu, sivri dili kadar güzelliği ile de adından sıkça bahsettiren Tuğba Ekinci oldu. Şimdiden heyecanlı olduğunu dile getiren Ekinci; “İlk defa bir programda sunuculuk görevini üstleneceğim. Bomba gibi programla yayına gireceğiz.

İnsanlar artık aynı programları ve aynı yüzleri ekranda görmekten sıkıldı. Bizim rakibimiz gerçekten yok. Deniz Akkaya gibi haberleri kişiselleştirmem, bizde cinsiyet ayrımcılığı, kendi geçmişimizi sorgulamadan, geçmiş ayıplarımızı kapamadan, başkalarını yargılamak bizim kitabımızda yok. Biz habere ancak objektif bakarız. İnsanları yermek, ayıbını yüzüne vurmak, sen şusun, busun gibi mahalle ağzı sığı söylemler bizim programımızda yok. İnsanlar doğruları bizden öğrenecek. Diğer programlar ise ancak bizim taklidimiz olur. Ahbap çavuş ilişkisi olmayan tamamen objektif bir program yapacağız. Ama bazılarının da canını sıkacağız, çünkü sadece doğruları konuşacağız” diye konuştu. Programın diğer sunucuları henüz belli değil…

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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