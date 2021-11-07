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Tuğba Ekinci'den Defne Samyeli yorumu: Her yeri açınca...

07.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli Raşit Bağzıbağlı imzalı iddialı elbisesiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Tuğba Ekinci ise Samyeli'nin tarzına dair yorumuyla şoke etti.

Tuğba Ekinci'den Defne Samyeli yorumu: Her yeri açınca...

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam Yeni Gazino'da sahne aldı.

Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek de olumlu görüşlerde bulunmadı.

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Bu isimlerden biri de polemiklerle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci idi. Tuğba Ekinci Samyeli'nin kıyafetini paylaşıp "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumuyla şoke etti.

Ekran Alıntısı

Ekinci'ya bazı takipçileri kendi kıyafetlerini ve seksi pozlarını hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Tuğba Ekinci
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