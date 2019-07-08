Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu ile buluşan Murat Boz'a sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz geçtiğimiz gün Karadeniz Ereğlisi'nde buluştu. Buluşma sonrası fotoğrafları yayınlanan Murat Boz'e güzel yorumların yanı sıra eleştiri de geldi. Boz'u son olarak şarkıcı Tuğba Ekinci sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan ve paylaşımlar yapan Ekinci yine gündem oldu.

Yaptığı siyasi paylaşımlarla ve sivri çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Murat Boz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaştı.

Ekinci paylaşımına "Bir kıbleniz olsun. Bedavacılığın sonu ayakçıklıktır" sözleriyle dikkat çekti.

