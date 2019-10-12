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Tuğba Ekinci'den Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak olan Demet Akalın'a sitem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 09:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan operasyon sonrası konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyuran Demet Akalın'a "Bu bağışlar gizli olur" diyerek sitem etti.

Tuğba Ekinci'den Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak olan Demet Akalın'a sitem

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonda olan askerlerimize destek vermek için bugün vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. Akalın'ın paylaşımında sonra birkaç ünlü isim daha vakfa bağış yapacaklarını söyledi.

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Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Demet Akalın'ın başlattığı bu anlamı davranışın gizli kalması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

"KOYUN GİBİ HER SENE AYNI ŞEYİ DENEYECEĞİNİZE HİÇ GÖRÜNMEYİN"

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, bu sefer de başta Demet Akalın olmak üzere birçok ismi hedef aldı. Instagram hesabından Demet Akalın'ın bağış yapmasıyla ilgili hazırlanan bir fotoğrafı paylaşan Ekinci, "Star olunmaz doğulur lafı buralardan geliyor bu bağışlar gizli olur ve star kişi entellektüelse kendinde radikal değişiklikler yapabiliyorsa stardır ve merak uyandırır. Öyle birini bizde göremiyorum yada hiç görünmeyin koyun gibi her sene aynı şeyleri deneyeceğinize" dedi.

DEMET BAŞLATTI, ÜNLÜ İSİMLER DEVAM ETTİRDİ

Demet Akalın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.

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