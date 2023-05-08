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Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaştı

08.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingi gündemdeydi. Her fırsatta Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Tuğba Ekinci'den de paylaşım gecikmedi.

Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Miting alanını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için geri sayım başlamışken İstanbul'da miting yaptı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açıldı. Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi vardı.

Mitingde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamlara göre alanda 1 milyon 700 bin kişi olduğunu açıkladı.

"Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi! "Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi!

Miting alanından görüntüler sosyal medyada gündem olurken her fırsatta Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen Tuğba Ekinci de bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

"AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum" diyen Ekinci miting alanındaki yoğun kalabalığı paylaşarak "Hay maşallah! Reis" notunu düştü.

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