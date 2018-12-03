Tuğba Ekinci'den Sıla'ya ağır sözler! Yine topa tuttu!

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen şiddet hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sıla'nın yeni ortaya çıkan görüntüleri hakkında konuşan Tuğba Ekinci, "Sıla dayaktan sonra nasıl şarkı söyler bu olanlar şımarıklık" dedi.

"SILA DAYAKTAN SONRA NASIL ŞARKI SÖYLER?"

Son zamanlarda yaptığı her açıklama olay olan Tuğba Ekinci, 2. Sayfa programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekinci, Sıla ve Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ettiği günden 18 saat sonra şarkı söylediği görüntüler hakkında şunları söyledi: "Bana bir saygısızlık yapıldığında benim bırak şarkı söylemeyi insanlara tahammülüm olmuyor. Bu dayaktan sonra nasıl şarkı söylüyor? Aralarında zaten nikah yok aralarında olan hava civalarından oluyor. Ahmet senelerce yapımcısına abi derdi oyuncu oldum havalarına hiç girmedi.

"BUNLARINKİ ŞIMARIKLIK ŞİDDETLE ALAKASI YOK"

Çok vefalı bir insandı oyuncular gibi sette oturan havalı biri değildi. Ailesine kazandığını harcardı ailesine hayırlı olan biri topluma nasıl böyle olabilir. Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi onu o hale getiren biri var. Erkeklere bu kadar kötü davranmanın bir hali yok. Bunlarınki şımarıklık bunların ki kadına şiddetle alakası yok.