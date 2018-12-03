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Tuğba Ekinci'den Sıla'ya ağır sözler! Yine topa tuttu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

Katıldığı magazin programında Sıla Gençoğlu'nun yeni ortaya çıkan görüntüleri hakkında konuşan Tuğba Ekinci, "Olaydan sonra nasıl şarkı söyler? Sıla ve Ahmet Kural'ın yaptığı şımarıklık, kadına şiddetle alakası yok." dedi.

Tuğba Ekinci'den Sıla'ya ağır sözler! Yine topa tuttu!

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen şiddet hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sıla'nın yeni ortaya çıkan görüntüleri hakkında konuşan Tuğba Ekinci, "Sıla dayaktan sonra nasıl şarkı söyler bu olanlar şımarıklık" dedi.

"SILA DAYAKTAN SONRA NASIL ŞARKI SÖYLER?"

Son zamanlarda yaptığı her açıklama olay olan Tuğba Ekinci, 2. Sayfa programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekinci, Sıla ve Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ettiği günden 18 saat sonra şarkı söylediği görüntüler hakkında şunları söyledi: "Bana bir saygısızlık yapıldığında benim bırak şarkı söylemeyi insanlara tahammülüm olmuyor. Bu dayaktan sonra nasıl şarkı söylüyor? Aralarında zaten nikah yok aralarında olan hava civalarından oluyor. Ahmet senelerce yapımcısına abi derdi oyuncu oldum havalarına hiç girmedi.

"BUNLARINKİ ŞIMARIKLIK ŞİDDETLE ALAKASI YOK"

Çok vefalı bir insandı oyuncular gibi sette oturan havalı biri değildi. Ailesine kazandığını harcardı ailesine hayırlı olan biri topluma nasıl böyle olabilir. Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi onu o hale getiren biri var. Erkeklere bu kadar kötü davranmanın bir hali yok. Bunlarınki şımarıklık bunların ki kadına şiddetle alakası yok.

"AHMET BU KADAR AĞIR BİR ŞEYİ HAK ETMİYORDU"

Oyuncu adamlar günlük hayatlarında hep rol kesen adamlar. Aşk varken her şey çok iyi. Bence Sıla Ahmet'i kafayı takmış onu görsem de Sıla'ya 'Sen delikanlı bir kadınsın niye yaptın?" derim. Ahmet bu kadar ağır bir şeyi hak etmiyordu. Bu erkeklere örnek olsun. Türk örf ve adetlerinde Sıla'nın bu yaptığı çok tepki çeker. Yürekli kadınlar sevdiği erkekten gururunu inciltecek çok büyük bir şey görmediği takdirde rezil etmemeli."

"SILA'YA BU ŞİKAYETİ YAKIŞTIRAMADIM"

Tuğba Ekinci, daha önce de sosyal medya hesabından "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar Ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu. Mesleğini tehlikeye atmanın alemi yok. Gerektiğinde erkek gibisiniz Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapacak biri değil ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez. Saygılar&Sevgiler." diyerek Sıla'ya tepki göstermişti.

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