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Tuğba Ekinci'den Tarkan'a olay sözler! "Siz de sizi seviyor sanıyorsunuz..."

15.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren Tarkan'ın sahne performansını sosyal medyadan sert bir şekilde eleştirdi. Tarkan'ın performansını beğenmeyen Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi. Ekinci'nin yorumuna çok sayıda tepki geldi.

Koronavirüs salgınından korunmak için yurt dışına taşınarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Megastar lakaplı Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

3 yıl sonra sahneye çıkan Tarkan resmen şov yaptı3 yıl sonra sahneye çıkan Tarkan resmen şov yaptı

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ"

Disney Plus'ın dün akşam İstanbul'da yapılan lansmanında sahneye çıkan Tarkan, performansıyla ünlü isimleri coşturdu. Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Meslektaşının konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci ise "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti. Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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