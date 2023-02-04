Zeynep Bastık ve Dj Artz aşkı gün yüzüne çıktı! Farah Zeynep Abdullah'ın eski aşkı...

Tolga Alkış’tan kısa sürede boşanan Zeynep Bastık son günlerde verdiği iç çamaşırlı pozlarla adından söz ettiriyordu. Bastık şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Sahneden kazandığı paralarla gündeme gelen Bastık, önceki gece yeni sevgilisi olduğu iddia edilen DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Mekan çıkışı hızlı adımlarla araca binen çift, kırmızı ışıkta durunca görüntülendi. Sabah'ın haberine göre; yeni sevgililer, patlayan flaşların ardından kahkaha attı.

DJ Artz, geçen yıl oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı.

TOLGA AKIŞ DA AYNI MEKÂNDAYDI!

Dj Artz daha önce ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la yaşadığı beraberlikle dikkatleri üzerine çekmişti. Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisiyle eğlendiği mekânda geçtiğimiz yaz boşandığı Tolga Akış’ın da olması dikkat çekti.

