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Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Tuğba Ekinci'nin İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir sağlık ocağında aile hekimi tarafından tedavi edilmediği ileri sürüldü. İddiaya göre Tuğba Ekinci, doktoru tehdit etti. Taraflar birbirini şikayet edince dava açıldı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı Tuğba Ekinci, geçen günlerde ikamet ettiği Beşiktaş'taki sağlık ocağına gitti. Tuğba Ekinci, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi olmak istedi.

'SEN GEÇEN SENE BİZE BAĞIRDIN, BEN SENİ MUAYENE ETMEM'

Doktor, bu talebi sonrası Tuğba Ekinci'yi, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. Tuğba Ekinci ise doktora hakaret etti. Bunun üzerine polis ekipleri çağrıldı.

Tuğba Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Taraflar ifadelerinde birbirlerini suçlayıp karşı tarafın cezalandırılmasını istedi. Tuğba Ekinci hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan, doktor hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci doktor kavgası

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