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Gülşen'in sahnede giydiği ve çok sevilen beyaz pantolonuna alternatif öneriler

04.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Gülşen, sahneden bir fotoğrafını Instagram hesabında "Çünkü İzmir'in dağlarında çiçekler açar." açıklamasıyla paylaştı. Bunun üzerine moda tutkunları Gülşen'in oldukça dikkat çeken beyaz pantolonunu farklı mağazalarda aradı; aynısını veya benzerini bulmak istedi. Biz de Gülşen'in çok beğenilen pantolonuna alternatif olabilecek seçenekleri sizin için araştırdık. Haydi, birbirinden şık pantolon modellerine beraber göz atalım.

Gülşen'in sahnede giydiği ve çok sevilen beyaz pantolonuna alternatif öneriler

Gülşen, yine her zamanki gibi yaz konserleri ile ortalığı kasıp kavururken iddialı ve şık kıyafet seçimleriyle de adından söz ettiriyor. İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Gülşen, beyaz renkli şık ve retro model pantolonuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Biz de Gülşen'in bol kesim ve parlak kumaşlı şık pantolonun benzerlerini sizler için derledik! Eğer siz de Gülşen'in stilini beğeniyor ve onun beyaz pantolonuna benzer bir modele sahip olmak istiyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz!

1. Tiril tiril beyaz pantolon arayanlara: Crazy Age Yazlık Pantolon

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Crazy Age Yazlık Pantolon; yaz akşamlarında gezerken veya sadece bahçeye çıktığınızda dahi şık görünmek için ideal bir seçim. Yüksek belli ve kurdele detaylı beyaz renkli bu pantolon, paçalarına doğru geniş bir kesimle iniyor. Böylelikle çok rahat ve ferah bir kullanım sunuyor. Geniş kesimi sayesinde her vücut tipine rahatlıkla uyum sağlıyor. Çok sevilen bu pantolonun yumuşak kumaşı da rahatlık vadediyor. Hafif ve ferah olan bu ürünün tam bir yaz kıyafeti olduğunu söyleyebiliriz. Ofiste, partide, düğünde, havuz başında, gündelik yaşamda rahatlıkla giyebileceğiniz ve asla vazgeçemeyeceğiniz bir seçenek.

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2. Şık ve ferah: Mymoda Palazzo Pantolon

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Yüksek belli Mymoda Palazzo Pantolon, klasik tarz kesimi ile göz alıcı bir tasarıma sahip. Klasik kumaş pantolon hissi vermesinin yanında ayaklara doğru bol bir şekilde inen paça kesimiyle sportif bir hava kazanıyor. Böylece şık davetlerde veya ofiste giymek için çok uygun oluyor. İnce kumaşı ve tiril tiril yapısı ile rahatlık sunan pantolonu beyaz renkli şık bir deri ayakkabı, sivri burun topuklu hatta spor ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz. 11 farklı renk seçeneği bulunan ürünün kırmızıdan yeşile dilediğiniz rengini alabilirsiniz.

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3. Yüksek bel şıklığı: DeFacto Mom Fit Yüksek Bel Yırtık Detaylı Pantolon

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DeFacto Mom Fit Yüksek Bel Yırtık Detaylı, sokak stilinize muhteşem bir dokunuş yapacak. Yüksek belli pantolon, yırtık dizleriyle sportif ve iddialı bir görünüm yakalıyor. Ayrıca yüksek paça detayıyla hem topuklu ve klasik yazlık ayakkabılar hem sandalet tarzı ürünlerle rahatlıkla giyilebiliyor. Yazın beyaz pantolon giymeyi seven ve farklı kombinler yapmak isteyenler için ideal olan ve %100 pamuktan imal edilen bu ürün, nefes aldıran yapısıyla yazın daha rahat bir kullanım sağlıyor. Size de şıklığın ve rahatlığın keyfini sürmek kalıyor!

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4. Bol paça rahatlığı: Bershka Wide Leg Dökümlü Fitilli Pantolon

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Bershka Wide Leg Dökümlü Fitilli Pantolon, dökümlü paçaları ve yüksek bel detayı boyunuzu daha uzun gösterir. Yaz döneminde de olsa kot pantolondan vazgeçemeyenler için ideal olan bu modeli şık bir bluz ya da rahat bir tişört ile tamamlayarak farklı stillere imza atabilirsiniz. Pantolonun altına ise ister spor ayakkabı ister stiletto giyebilirsiniz. Bu yazın modasına uygun beyaz bir pantolon arıyorsanız ve "Her şeyle kombinleyebileceğim joker bir model istiyorum." diyorsanız bu ürün tam size göre! Haydi, acele edin!

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5. "Ben bol pantolonları tercih etmiyorum." diyenler için: Skinny Jean Kadın Pantolon

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"Yok ben bol kesim pantolon beğenmiyorum, daha dar kesim modelleri tercih ediyorum." diyorsanız bu yüksek bel detaylı pantolona bakabilirsiniz. Sokak stilinizi zirveye taşıyacak kısa bilek detaylı pantolonu hem gündelik yaşamınızda hem ofis içerisinde rahatlıkla giyebilirsiniz. Beyaz pantolonların her türlü kombine uyum sağlaması sayesinde onu ister crop tişörtler ile ister askılı bluzlar ile tamamlayabilirsiniz. Sportif sırt çantası ya da şık kol çantasını tercih ederek farklı tarzları yansıtabilirsiniz. Sonrasında da hayranlık dolu bakışların keyfini sürebilirsiniz! Daha ne olsun, değil mi?

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6. Klasik kesim şık bir pantolon arayanlara: Tebessüm Life Beyaz Yüksek Bel Kumaş Pantolon

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Yaz döneminde, işten çıktıktan sonra doğrudan düğünlere ya da davetlere koşmanız gerekebilir. Böyle durumlarda da hem ofise hem davetlere uyacak kombinler yapmanız çok önemli. Tebessüm Life Beyaz Yüksek Bel Kumaş Pantolon da her ortama uyum sağlayacak modellerden biri. Ürünün zümrüt yeşilinden siyaha, kırmızıdan pudraya yedi renk seçeneği arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Şık bir stiletto ve gömlek ile tamamlayacağınız bu pantolon, yazın en çok tercih edeceğiniz kıyafetiniz olabilir. Sırası gelmişken küçük bir uyarı yapalım: Bu pantolonu düğünde giyecekseniz üzerinize renkli bir şeyler almayı unutmayın. Yoksa gelinden rol çalabilirsiniz!

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7. "Şık görüneyim ama rahatlıktan ödün vermeyeyim." diyenlere: Koton Beli Lastikli Rahat Kesim Yüksek Bel Pantolon

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"Beli lastikli bir beyaz pantolon giymek istiyorum." diyorsanız Koton Beli Lastikli Rahat Kesim Yüksek Bel Pantolon tam size göre. Koton markası tarafından piyasaya sürülen pantolon, "baggy jean" olarak geçiyor ve yaz günlerinde çok tercih ediliyor. Hem bol kesim olması sayesinde rahatlık sunuyor hem nefes aldıran kumaşıyla terletmiyor. Kırık beyaz renkli pantolon, makineden rahatlıkla yıkanabiliyor. %100 pamuklu kumaştan üretilen pantolonun altına babet veya sandalet giyerek çok şık kombinler oluşturabilirsiniz. Üstüne ise crop tişörtler veya renkli bluzlar giyebilirsiniz!

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8. Benzersiz bir model: Dilvin Önü Top Düğmeli Jean Pantolon

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Önündeki top düğmeleri ile çok şık bir görünüme sahip olan Dilvin Önü Top Düğmeli Jean Pantolon, benzersiz tasarımıyla beğeni kazanıyor. Ceplerindeki top düğme aksesuarıyla da şık bir görünüme kavuşuyor. Modelin aşağıya doğru genişleyen İspanyol paça tasarımı, bu yazın modasına çok uygun bir duruş sergiliyor. %100 pamuklu kumaştan imal edilen pantolon, bu sayede yazın en sıcak günlerinde bile sizi terletmiyor. Farklı tarzlardaki modellerle uyum yakalayan modeli balon kollu bluzlar ya da askılı crop'larla kombinlemek mümkün oluyor.

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9. Yırtmaç detaylarına bayılacaksınız: Dilvin Skinny Pantolon

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Yırtmaç detayı ile çok şık bir imaj çizen Dilvin Skinny Pantolon, sıra dışı bir stil sunuyor. Ofiste, davetlerde, düğünlerde ve özel günlerde giyilebiliyor. Yüksek bel detayının yanında cepsiz görünümü ile sadeliği bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca klasik kesim bel çevresi ile şık bir görünüm vadediyor. Dilerseniz modelin kiremit ve sarı rengini de gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Böylece kolayca kombinleyebileceğiniz parçalara kavuşabilirsiniz. Beyaz pantolonu renkli ve topuklu terlikler ya da stiletto'lar ile tamamlayabilirsiniz. Şıkır şıkır takılarınızı da taktınız mı kombininiz tamamdır!

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10. Doğanın enerjisini yansıtın: Bershka Kelebek Detaylı Palazzo Bengalin Pantolon

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Üzerinde yer alan kelebek desenleriyle eşsiz bir tarz yaratan Bershka Kelebek Detaylı Palazzo Bengalin Pantolon, şık bir görünüm sunuyor. Tasarımını kemer detayı ile tamamlayan ürün %76 viskoz kumaştan üretiliyor. Pantolonun esnek bir yapıya sahip olan kumaşı bileklere doğru genişliyor. Paçalarındaki minik yırtmaçlar ise çarpıcı bir duruş vadediyor. Yaz günlerinde rahat rahat giymek isteyeceğiniz modeli, canlı renklerdeki bluzlar ile kombinleyebilirsiniz. Görünümünüzü minik çantalar ile tamamlayabilirsiniz. Aman dikkat: Pantolonu giydiğinizde üzerinizde toplayacağınız hayranlık dolu bakışlara kendinizi hazırlamak isteyebilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
beyaz pantolon
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