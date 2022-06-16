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  4. Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi

Tuğba Ekinci kameraya poposunu gösterip "Bu size 5 sene yeter" dedi

16.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de benim gibisi yok" diyen Tuğba Ekinci paylaşımlarının dozunu artırdı. Son olarak sahne öncesi oturduğu yerden kalkıp kalçasını kameraya gösteren Ekinci herkesi şoke etti. Ekinci daha sonra ise bir paylaşım daha yaparak "Bu size 5 sene yeter" dedi.

Yeni şarkı çıkaran Tuğba Ekinci paylaşımlarıyla şoke etti. Klibinde de cesur hareketlere yer veren Tuğba Ekinci konser öncesi kamerayı açıp dans ettiği anları yayınlarken file çorabının üzerine giydiği minicik şortuyla ilginç anlara imza attı.

Tuğba Ekinci oturduğu yerden kalkarak kameraya poposunu gösterdi. Herkesi şoke eden anlara imza atan Ekinci daha sonra ise "Herkese seksi demeye başladınız bu size beş sene yeter" yorumunda bulundu.

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Kendisi için "Daha iyisi gelmez" diyen Ekinci'nin bu hareketi reklam olarak yorumlandı.

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Tuğba Ekinci
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