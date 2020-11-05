MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci koranavirüs kararlarını beğenmedi! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

Tuğba Ekinci koranavirüs kararlarını beğenmedi! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

05.11.2020 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuğba Ekinci koranavirüs kararlarını beğenmedi! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

Paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Tuğba Ekinci koranavirüs sebebiyle alınan yeni kararlara tepki gösterdi. Ekinci mekanların 22.00'de kapanacak olmasına kızarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

İddialı pozları ve polemik çıkaran açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, bu kez de koronavirüs kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama koronavirüse dair alınan yeni önlemleri açıklamıştı. Yeni alınan kararlarda "paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" denmişti.

Tuğba Ekinci'den Macron'a: Ulan ahmak!Tuğba Ekinci'den Macron'a: Ulan ahmak!

Tuğba Ekinci bu karar sonrası isyan etti. Sıklıkla müzik yasağının gelmesi sonrası Ekinci açıklamasında "Keşke müteahhitleri de böyle denetleseler de el kadar kuzular, ahalar babalar göçük altında kalmasa" dedi.

2

Ekinci daha sonraki açıklamasında ise "O halde ne yapıyoruz eğlence mekanlarını 19.00'da açıyor 20.00'de sahneye çıkıyor 22.00'de bitiriyoruz. Bir ay sonra zaten saat kısıtlaması 19.00'a çekilir. Böyle böyle eğlence dünyası virüse karşı savaşa devam etmiş oluruz. Sonrasında saat diye bir şey kalmaz sokağa çıkma yasağı ilan edilir."

cçcçc


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
O diziyle kıyasıya rekabet! O diziyle kıyasıya rekabet!
Google, Oğuz Atay’ı doğum gününde unutmadı!Google, Oğuz Atay’ı doğum gününde unutmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
ilk defa tebrik ettim zaten virüs bahane maksat halkı uyutmak evde kalmış sanki herkes memur maaşı evde kalincada yatıyor kimse demiyor evde kalan ne yiyecek bunu soran yok
yav neyden rahatsız oluyorsun ben ayın 10 nu bekliyorum 1167.5 tl alacam diye 5 aydır boyle kiracıyım
eminmisiniz

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

Biden'dan dikkat çeken açıklamalar

İşte ABD seçimlerinde son durum

İşte ABD seçimlerinde son durum

Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!

Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yüzü kanlı fotoğrafını paylaşarak yardım istedi

Yüzü kanlı fotoğrafını paylaşarak yardım istedi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'

Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Kourtney Kardashian'dan bilim insanlarını kızdıran iddia!

Bilim insanlarını çileden çıkardı! Eleştiri yağdı

Gülşen isyan etti! 'Devlet yetkilisi neredesin?'

İsyan etti! 'Devlet yetkilisi neredesin?'

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman çekişmesi... 4 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

O diziyle kıyasıya rekabet!

TV yayın akışı 5 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

5 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?

Sinan Akçıl: Ayda'nın eğitim hayatında yanındayım

'Ayda'nın eğitim hayatında yanındayım'

Seda Sayan eski eşi Sinan Engin’in doğum gününü kutladı!

Eski eşten doğum günü jesti!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.