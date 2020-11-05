Tuğba Ekinci koranavirüs kararlarını beğenmedi! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

İddialı pozları ve polemik çıkaran açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, bu kez de koronavirüs kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama koronavirüse dair alınan yeni önlemleri açıklamıştı. Yeni alınan kararlarda "paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" denmişti.

Tuğba Ekinci bu karar sonrası isyan etti. Sıklıkla müzik yasağının gelmesi sonrası Ekinci açıklamasında "Keşke müteahhitleri de böyle denetleseler de el kadar kuzular, ahalar babalar göçük altında kalmasa" dedi.

Ekinci daha sonraki açıklamasında ise "O halde ne yapıyoruz eğlence mekanlarını 19.00'da açıyor 20.00'de sahneye çıkıyor 22.00'de bitiriyoruz. Bir ay sonra zaten saat kısıtlaması 19.00'a çekilir. Böyle böyle eğlence dünyası virüse karşı savaşa devam etmiş oluruz. Sonrasında saat diye bir şey kalmaz sokağa çıkma yasağı ilan edilir."



