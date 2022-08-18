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Tuğba Ekinci küvetten paylaştı! "Seksi olmak için kurguya gerek yok"

18.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, yine kendine has tarzıyla bir paylaşıma imza attı. Siyah lateks mayoyla küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, kısa sürede gündem oldu.

Tuğba Ekinci küvetten paylaştı! "Seksi olmak için kurguya gerek yok"

Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde "Doğru meme" notuyla pozlarını paylaşarak Gülşen'e meydan okumuştu.
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Son olarak küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, sosyal medyada gündem oldu.

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Kısa sürede gündem olan Tuğba Ekinci'yi takipçileri Kim Kardashian'a benzetti.

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Ekinci paylaşımına, "Seksi olmak için kurguya gerek yok" notunu düştü.

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Geçtiğimiz günlerde poposunu kameraya gösterip "Bu size 5 yıl yeter" diyen Tuğba Ekinci Gülşen'in sahnedeki görüntülerini paylaşarak, göndermede bulunmuştu.

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Tuğba Ekinci Gülşen'in fotoğrafına "xxxxxsmal meme" yorumunda bulunarak ti'ye almıştı. Ekinci daha sonra ise Gülşen ve kendi fotoğrafını yan yana koyup "Doğru meme, yanlış meme" notuyla paylaştı.

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Tuğba Ekinci
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