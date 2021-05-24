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Tuğba Ekinci pilot sevgilisinden ayrıldı

24.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündem olan Tuğba Ekinci sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığını duyurdu.

Tuğba Ekinci pilot sevgilisinden ayrıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medyadan verdi.

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Ekinci Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.

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Sevgilisinin kendisine aldığı tektaşları geçtiğimiz aylarda anlatan Tuğba Ekinci, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı. Benden ayrılırsa vermem" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Instagram
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Adam kadından ne beklediyse taş üstünde taş koymamış...

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