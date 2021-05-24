Tuğba Ekinci pilot sevgilisinden ayrıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan ayrıldığı haberini sosyal medyadan verdi.

Ekinci Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" dedi.

Sevgilisinin kendisine aldığı tektaşları geçtiğimiz aylarda anlatan Tuğba Ekinci, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı. Benden ayrılırsa vermem" demişti.



