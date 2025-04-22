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Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri tespit edildi! Türkiye'de de satılıyor...

Fransa'da üretilen ünlü Perrier marka maden suyunun bazı şişelerinde dışkı kaynaklı enterobakterisi bulundu. Marka risk bulunmadığını açıklasa da uzmanlar ve tüketiciler tedirgin oldu.

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri tespit edildi! Türkiye'de de satılıyor...
Jale Uslu

Fransa’nın Gard bölgesindeki Vergeze kasabasında üretilen Perrier marka maden sularında insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen enterobakteri tespit edildi.

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Artı33'ün haberine göre şişeler, Gard bölgesindeki Vergeze fabrikasında üretilmişti. ARS Occitanie tarafından hazırlanan rapora göre, 75 cl’lik şişelerde tespit edilen bakteriler, suyun dışkı kaynaklı şekilde kirlenmiş durumda.

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Olay sonrası kamuoyunda büyük bir tedirginlik oluşurken, Perrier ürünlerinin raflardan toplatılıp toplatılmayacağı ise merak konusu oldu. Bu markanın ürünlerinin Türkiye'de de satılığı öğrenildi. Perrier markasının sahibi Nestlé, yaptığı açıklamada ürünlerinde insan sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığını savundu. Uzmanlar, tüketicilerin ambalajlı su alırken özellikle üretim yeri ve son kullanma tarihi gibi detaylara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

ENTEROBAKTERİLER NEDİR?

Enterobakteriler, insan ve hayvanların bağırsak sisteminde doğal olarak bulunan bakterilerdir. Ancak bazı türleri – özellikle E. coli, Salmonella, Shigella ve Klebsiella – ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu bakteriler, idrar yolu enfeksiyonları, kan zehirlenmesi, şiddetli ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıklar oluşturabiliyor.

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En tehlikeli türlerden biri olan Shiga toksini üreten E. coli (STEC) ise kanlı ishal ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabilen sendromlara neden olabiliyor. Özellikle hastanelerde, antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiş entérobakteri türleri (ERC), bağışıklık sistemi zayıf hastalar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

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