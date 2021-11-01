Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir konserinde giydiği cesur kıyafetiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi çok şaşırttı. Tuğba Ekinci, Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu’nun olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Megastar Tarkan, koronavirüs pandemisi boyunca ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde vakit geçirdi. Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde reklam filmi ve yeni şarkı çalışması için Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte İstanbul Boğazı keyfi yapan Tarkan romantik bir paylaşım yaptı.

Tuğba Ekinci, Tarkan’ın önceki akşam yaptığı paylaşımdaki fotoğrafın aynısını kendi hesabından paylaştı. Şarkıcı fotoğrafı, “Tarkan’ın babalık senaryosu için Çin işkencesini anlamak zor. Daha önceleri kıvrak daha genç duruyordu. Tarkan olmanı özledi tüm seyirci kimse diyemiyor bunları ben dedim işte” notuyla paylaştı.

Tuğba Ekinci’nin paylaşımı çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, şarkıcının takipçileri de yorumlardan kendi fikirlerini beyan etti. Bazıları Tuğba Ekinci’ye hak verirken bazıları ise şarkıcının Megastar hakkındaki sözlerini kınadı.



