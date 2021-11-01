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Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

01.11.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Giydikleri ve söyledikleriyle her zaman gündemde kalmayı başaran Tuğba Ekinci’nin hedefinde bu sefer Megastar Tarkan vardı. Şarkıcı, kendi Instagram hesabından, “Tarkan’ın babalık senaryosu için Çin işkencesini anlamak zor.” notunu Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu ile olan bir fotoğrafla paylaştı.

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir konserinde giydiği cesur kıyafetiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi çok şaşırttı. Tuğba Ekinci, Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu’nun olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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Megastar Tarkan, koronavirüs pandemisi boyunca ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde vakit geçirdi. Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde reklam filmi ve yeni şarkı çalışması için Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte İstanbul Boğazı keyfi yapan Tarkan romantik bir paylaşım yaptı.

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Tuğba Ekinci, Tarkan’ın önceki akşam yaptığı paylaşımdaki fotoğrafın aynısını kendi hesabından paylaştı. Şarkıcı fotoğrafı, “Tarkan’ın babalık senaryosu için Çin işkencesini anlamak zor. Daha önceleri kıvrak daha genç duruyordu. Tarkan olmanı özledi tüm seyirci kimse diyemiyor bunları ben dedim işte” notuyla paylaştı.

tarkan

Tuğba Ekinci’nin paylaşımı çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, şarkıcının takipçileri de yorumlardan kendi fikirlerini beyan etti. Bazıları Tuğba Ekinci’ye hak verirken bazıları ise şarkıcının Megastar hakkındaki sözlerini kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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