Tuğba Ekinci: Türk askeri duy sesimi...

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci gündeme dair yorum yapmayı hiçbir zaman ihmal etmeyen ünlülerden... İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasından sonra da paylaşım yapan Ekinci yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Hain saldırının ardından Türkiye şehitlerine ağlarken şarkıcı Ekinci şu yorumu yaptı:

"Acımayın öldürün kaypak pislikleri; verin cezasını acizlerin, korkakların... Bizden daha güçlü kimse olamaz. Türk askeri duy sesimi... Enne kuzusu hepsi höt deyin kaçarlar hadi canlarım benim; sizi hiçbir şey yıldırmasın korkutmasın!"

Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım takipçi Ekinci'yi desteklerden bir kısım takipçi ise bu dili çok sert buldu.

