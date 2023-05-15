Tuğba Ekinci ve Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! "Saygı duyun"

Seçim sonuçları sandıklar kapandıktan beri merakla takip ediliyor. Meclis’te çoğunluk AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partilerinden oluşan Cumhur İttifakı’nda oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın 326 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise sosyal medyada destek mesajları yağıyor.

Son dönemde paylaşımlarıyla öne çıkan Tuğba Ekinci ve Alişan da sessiz kalmadı.

Alişan yalnızca Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşırken Ekinci ise kendini tutamadı.

"ALTILI DEĞİL BİR DÜZİNE OLSANIZ..."

Şarkıcı Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar. Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendim de öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın adam adam..." dedi.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.



