MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci ve Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! "Saygı duyun"

Tuğba Ekinci ve Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! "Saygı duyun"

15.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın 326 milletvekili çıkarması beklenirken sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da destek mesajları yağıyor. Desteklerini hiçbir zaman saklamayan Tuğba Ekinci ve Alişan da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Tuğba Ekinci ve Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! "Saygı duyun"

Seçim sonuçları sandıklar kapandıktan beri merakla takip ediliyor. Meclis’te çoğunluk AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partilerinden oluşan Cumhur İttifakı’nda oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın 326 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise sosyal medyada destek mesajları yağıyor.

Son dönemde paylaşımlarıyla öne çıkan Tuğba Ekinci ve Alişan da sessiz kalmadı.

o.

Seçim kombininin fiyatı şoke etti! Duyanlar şaştı kaldı Seçim kombininin fiyatı şoke etti! Duyanlar şaştı kaldı

Alişan yalnızca Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşırken Ekinci ise kendini tutamadı.

Ekran Alıntısı

"ALTILI DEĞİL BİR DÜZİNE OLSANIZ..."

Şarkıcı Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar. Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendim de öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın adam adam..." dedi.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını izleyicilerine müjde! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı? Heyecanlandıran paylaşımYalı Çapkını izleyicilerine müjde! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yarın mı? Heyecanlandıran paylaşım
Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdıCinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı
Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"Özeli konuşuldu! "Ben yatmadım sen yattın!"
Anahtar Kelimeler:
Alişan Tuğba Ekinci sosyal medya kapandı

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı....

Seçimlerin 2. turunda 14 günlük süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı....

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi?

Sadullah Ergin milletvekili seçildi mi?

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.