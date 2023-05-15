Serenay Sarıkaya'nın sandık tarzı gündemde! Elbisesinden ayakkabısına her detayın fiyatı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için tüm Türkiye oy kullanmak için sandık başlarındaydı. Resmi olmayan sonuçlar açıklanırken bir yandan da sosyal medyada ünlü isimler konuşulmaya devam ediyor.

Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya oyunu kullanırken görüntülendi. Elbisesi, botu ve çantasıyla dikkat çeken oyuncunun seçim kombini gündem oldu.

Aile dizisindeki Devin rolüyle gönüllerde taht kuran Serenay Sarıkaya'nın 105 bin liralık kombinin detayları sosyal medyada konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya'nın elbisesi 2.999 TL, ayakkabıları bin 295 dolar yani anlık kurla 25 bin 353 TL, çantası 3 bin 949 dolar, yani 77 bin 118 TL idi.



Oyuncunun tarzına "Kazanıyor alıyor demek ki","Babamın borcu kadar vala", "Seçim kombini ne ya", "Aman bize ne" yorumları geldi.



