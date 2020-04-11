Tuğba Güvenç: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten biri olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi.

3000 metre engellideki temsilcimiz Tuğba Güvenç, karantina sürecine alışmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "28 Mart günü Düzce Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na getirildim. İlk gün benim için çok zordu. 90 gün Etiyopya'da antrenman yaptıktan sonra kız yurdundaki ilk günümde zorlandım ama sonrasında alıştım. 14 gün boyunca buradaydım. Her şey güzeldi ve bir problem yaşamadık. Buradaki personellerin tutumu, odalar, yemekler her şey çok güzeldi" diye konuştu.

Tuğba Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor yapması için kendisine ekipman gönderdiğini ifade ederek, "Yurda yerleştikten 4 gün sonra Gençlik ve Spor Bakanımız bize spor aletleri gönderdi. Bisiklet ve ip gibi ekipmanlarla antrenman yapmaya çalıştım. Koşamadım ama bir şekilde idman yapmaya devam ettim" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLAR İÇİN KOTA KOVALIYORDUM"

Tuğba Güvenç, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovaladığını vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovalıyordum. Etiyopya'ya gitme amacım da buydu. Barajımız bizde 9.30.00, benim 9.26.09 gibi kişisel en iyi derecem var. Ama bunu 2017 yılında gerçekleştirdim. 1 yıl önceden gerçekleştirmem gerekiyor. Gitme şansım yüksekti. Eğer barajı geçemesem bile dünyada ilk 40 girebilirsem oradan da gitmeye hak kazanabiliyorum. Gitme şansım yüksekti ama 2021'e ertelendi" dedi.