Tuğba Özay'dan eleştirilere 'Gülşen'li yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da kadın dinleyicilerine özel konser veren 44 yaşındaki eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay'ın sesi beğenilmemişti. Şebnem Ferah'ın sevilen sevilen şarkılarından 'Sil Baştan'ı söyleyen Tuğba Özay eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Özay'dan kendisine gelen eleştirilere yanıt gecikmedi.

Gelen olumsuz yorumlara ve sesiyle ilgili eleştirilere Tuğba Özay, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Olumlu ve olumsuz tüm yorumları kabul ettiğini belirten Özay, sesiyle değil kıyafetleriyle gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Evet tersine döndürüyoruz her şeyi. Yıllaca modellik yapmış, binlerce elbise taşımış bir insan olarak elbiseleriyle gündem olan Gülşen'e derim ki, 'Bak Gülşenciğim, bir 'Sil Baştan'ı yorumladım, sahne performansımla gündem oldum. Halbuki sen sesinle, ben giydiğimle gündem olmalıydık. Değil mi ama? Olumlu olumsuz tüm yorumlar kabulümüzdür. Abartmayın.''





