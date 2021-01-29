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  4. Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'

Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'

29.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'

Tuğba Özay sosyal medya paylaşımıyla tartışma konusu oldu. Özay'ın sözleri homofobik bulundu ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tuğba Özay gündeme bomba gibi düştü. Dekolteli pozuna yaptığı yorum homofobik bulunan Özay'a tepki yağdı.

Özay paylaşımında şunları söyledi: "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!"

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Özay'ın bu yorumuyla kimi ima ettiği bilinmese de takipçilerini ikiye böldüğüyse kesin...

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"tutmayın beni..ben varken kimse soyunamaz" demiş...

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