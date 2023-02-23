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  4. Tuğba Özay'ın çadır isyan gündemdeydi! "Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere inanamıyorum"

Tuğba Özay'ın çadır isyan gündemdeydi! "Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere inanamıyorum"

23.02.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özay, Hatay'da depremzedelerin yaşadığı barınma krizine tepki göstermiş ve isyan etmişti. "Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı ya!" diyen eski manken yeni bir paylaşım yaptı. Deprem bölgesinden görüntüler paylaşan Özay "Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere inanamıyorum" dedi.

Tuğba Özay'ın çadır isyan gündemdeydi! "Bir kesimden gelen anlamsız tepkilere inanamıyorum"

Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay büyük yıkımın ilk gününden itibaren deprem bölgesinde. Gökhan Zan'ı da ziyaret eden Hatay'dan bir video paylaştı. Tuğba Özay, çadırların içini göstererek 'Bu yaşamak mı?' diye sorarak isyan etti.

Sosyal medyada gündem olan Özay bir paylaşım daha yaparak "Biz sahadayız! Günlerdir aynı kıyafetle serada, çadırda arabada yatıyoruz. Bunların hiçbirinden yüksünmüyorum. Çünkü halkımız bizlerle kıyaslanmayacak derecede acı ve zorluk içinde. Ama geçen günkü çadır isyanıma bir kesimden gelen anlamsız tepkilere inanamıyor insan" dedi.

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"Ne kadar ayrılmışız birbirimizden meğer" diyen Tuğba Özay deprem bölgesinde yaptıklarını anlattı.

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"EŞİNİ ENKAZDAN ELLERİYLE ÇIKARMIŞ AMA..."

Özay açıklamasının devamında "Biz her sabah devriye geziyoruz mahalle mahalle, köy köy! Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz madem ki devlet millet el ele. İşte biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Üç gün önce erzak dağıtımı için gittiğimiz Antakya’da ara bir sokakta kalabalık bir aileye denk geldim. Kaç canlarını kaybetmişler bilemezsiniz. Hatta bir abi eşini enkazdan kendi çıkarmış fakat iki gün sonra eşi soğuktan donarak ölmüş" dedi.

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"Bu insanlar topraklarını ve hatta şu anda enkazlarını bile bırakmak istemiyorlar. Böylesine milliyetçi ve vatansever insanlar! Bazılarının sadece masa başlarında anladığı milliyetçilik değil bu" diyen Tuğba Özay konuşmasının devamında eksikleri çözemediklerinde jandarmaya başvurduklarını söyledi.


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