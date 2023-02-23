Fenomen Şule Kaya neden gündemde? Alkolü bırakan çalışanlarına altın vereceğini açıkladı

Uzun süredir sosyal medyada içerik üreten ve fenomen olan isimlerden Şule Kaya, her anını takipçileriyle paylaşıyor. Şule Kaya geçtiğimiz gün iş yerindeki çalışanlara seslendiği anları paylaşınca gündem oldu.

Bir telsiz yardımıyla iş yerindeki tüm çalışanlara seslenen Şule Kaya "Beni iyi dinlemenizi istiyorum. Malumunuz 3 ayların içerisindeyiz ve aranızda alkol tüketen kişiler olduğunu biliyorum" diyerek söze başladı.

Şule Kaya şu sözlerle gündem oldu:

"Kendi hayatlarınız, dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa aranızda 'Ben tövbe ettim, artık içmek istemiyorum siz de buna vesile olun' derseniz eğer buradan altınınızı alabilirsiniz. Odamdayım, bekliyorum."

Çalışanlarına alkolü bırakması karşılığında altın teklifinde bulunan Şule Kaya'nın çağrısına yanıt verenler oldu. Bazı çalışanlar tövbe ettiklerini söyleyerek dua etti ve Şule Kaya'nın kendilerine altın takmasını bekledi.

Şule Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada tepki de aldı destek de. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Allah yoluna rüşvetle mi sokuyorsun insanları" dedi.

