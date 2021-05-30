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Tuğba Özay yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

30.05.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özay, imaj değişikliğine gitti. Özay, son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Tuğba Özay yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Yaz tatiline erken çıkan Tuğba Özay uzun süredir Akdeniz'de güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

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Instagram'ı sık kullanan isimlerden olan Tuğba Özay, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İmaj değiştiren Özay, yeni haliyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Saçlarına afro dalgası yaptıran Özay, paylaştığı fotoğrafına şu notu ekledi:

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"Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay. Sıkı takipçilerim iyi bilir, 2 yıl önce Afrika örgüsü yaptırmıştım ve o yaz büyük patlama olmuştu o modelde. Şimdi de yaza girerken dedim yine bir değişiklik yapayım ve bu kez de Afro dalgası yaptırayım. Vallahi ben ve buradaki herkes bayıldı. Umarım sizler de beğenirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay Instagram
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