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Tuğba Özerk; Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen'i hedef aldı

26.09.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!" diyerek, Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldı.

Tuğba Özerk; Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen'i hedef aldı

Yeni şarkısı "Halaybaşı"nı müzikseverlerle buluşturan Tuğba Özerk, popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullandı.

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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm." paylaşımında bulundu.

Şarkıcının bu gönderileri takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez." diyerek, sanatçıyı eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen Tuğba Özerk Zeynep Bastık
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