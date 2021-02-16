Tuğba Özerk'ten kar üstünde cesur poz! Taytını çıkardı

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde.

Sevgililer Günü'nde dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, şimdi de kar üstünde altına bir şey giymeden verdiği pozlarla dikkat çekti.

Tuğba Özerk'in kar botlarıyla verdiği seksi pozları binlerce beğeni aldı.

Özerk'in bir sonraki pozunda taytının olması ama kar için poz verirken çıkarması ise gözlerden kaçmadı.

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan Atagül'e tavsiyeler vermişti.



