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Tuğba Özerk'ten kar üstünde cesur poz! Taytını çıkardı

16.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk'ten kar üstünde cesur poz! Taytını çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül gibi 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına sahip olduğunu açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medyadaki cesur paylaşımıyla dikkat çekti.

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde.

Sevgililer Günü'nde dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, şimdi de kar üstünde altına bir şey giymeden verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Tuğba Özerk'in kar botlarıyla verdiği seksi pozları binlerce beğeni aldı.

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Özerk'in bir sonraki pozunda taytının olması ama kar için poz verirken çıkarması ise gözlerden kaçmadı.

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan Atagül'e tavsiyeler vermişti.


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