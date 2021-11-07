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Tuğberk Tanrıvermiş Milli Takım teknik ekibine dahil oldu

07.11.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, A Milli Takım teknik ekibine dahil oldu.

Tuğberk Tanrıvermiş Milli Takım teknik ekibine dahil oldu

Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi A Milli Takım teknik heyetine dahil edildi.

Daha önce Galatasaray ve Roma alt yapısında görev yapan Tanrıvermiş, bu sezon başında Spezia 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Küçük yaştan itibaren futbola merakı olan Tanrıvermiş, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü dönemde İngiltere'de antrenörlük kurslarına gitti ve semt takımlarında antrenörlük yaptı. Galatasaray Üniversitesi'nde okumasından dolayı sarı-kırmızılı kulüpte bağlantılar kuran Tanrıvermiş, 2011'de Galatasaray'ın oyuncu izleme departmanında stajyer olarak görev almaya başladı. Altyapıda bir dönem çalışan genç teknik adam, daha sonra Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor'un teknik ekiplerinde çalıştı.

2014'te rakip analizcisi olarak Galatasaray'a dönen Tanrıvermiş, 2018'e kadar geçen süreçte A takımda yardımcı antrenörlük yaptı. Aynı zamanda altyapı takımlarında teknik direktörlük yapan Tuğberk Tanrıvermiş, başarılı sezonlar geçirdi. Teknik adamlık kurslarını İngiltere'de tamamlayan genç isim, Thierry Henry, Mikel Arteta ve Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders gibi isimlerle katıldığı programda UEFA Pro Lisans'ı aldı.

Galatasaray'da çalıştığı dönemde yurt dışındaki bir seminerde tanıştığı Roma Kulübü yetkililerinden teklif alan Tuğberk Tanrıvermiş, İtalyan temsilcisinin 15 yaş altı takımını çalıştırmaya başladı. Bu yaş kategorisinde şampiyonluk yaşayan genç çalıştırıcı, geçen sezon da 16 yaş takımının başında yer aldı.

Daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenen Tanrıvermiş, daha sonra olarak Roma'nın genç takımını çalıştırdı. 32 yaşındaki teknik adam daha sonra Speiza'da görev aldı.

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Türkiye Milli Futbol Takımı
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