Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri'de

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, Tuğçe Canbaz ile anlaştı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllarca sporcu olarak şimdi de yardımcı antrenör olarak hizmet edecek olan Tuğçe Canbaz'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Genç antrenöre kulüp başkanımız Ömer Yağmur, Erciyes Cup'ta oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde şilt takdim etti" ifadelerinde bulundu.
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi!
Geri döndü! Resmi açıklama geldi...
Roma'dan Galatasaray'a 25 milyon euro!
Beşiktaş'ın yeni golcü adayı belli oldu!
Ljajic ve Aleksic'e milli davet
Cavani'ye teklif yapıldı! İşte istediği ücret...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
3 hakem koronavirüse yakalandı
Seks oyuncağı reklamıyla sahaya çıkacaklar
Cagliari Godin'i transfer etti
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
Schalke 04'ten Çalhanoğlu transferi
Okuyucu Yorumları 0 yorum