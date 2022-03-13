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Tuğçe Kandemir kimdir, aslen nereli? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve sevgilisi kim?

13.03.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Tuğçe Kandemir'in hayatı merak ediliyor. İzleyiciler şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Kandemir'in yaşı, memleketi gibi konuları sorgulamaya başladı. Peki Tuğçe Kandemir kimdir, aslen nereli? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı!

Tuğçe Kandemir kimdir, aslen nereli? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına Tuğçe Kandemir konuk oldu. Karadeniz Gecesi'nin yaşanacağı programa güzel sesiyle eşlik eden şarkıcı Tuğçe Kandemir kimdir, aslen nereli? İşte Tuğçe Kandemir'in hayatı...

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

23 Şubat 1996 tarihinde Ankara'da doğan Tuğçe Kandemir, şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile tanınmaktadır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan isim 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun olmuştur ancak atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü olmuştur. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaşmıştır ve şarkıya bir klip çekilmiştir.

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Bu Benim Öyküm şarkısı, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaşmıştır ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı olmuştur. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır.

TUĞÇE KANDEMİR'İN ŞARKILARI

"Bu Benim Öyküm" (2018)
"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)
"İğdeli Yar (Remix)" (2021)
"Kahverengi Gözlerin" (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)
"Sakın Ola" (2021)
"Saçlarıma Yıldız Takana" (2022)
"Yanlış" (2018)
"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)
"Gülü Soldurmam" (2019)
"Yelkovan" (2019)
"Yağmur" (2019)
"El-Âlem" (2020)
"Kurban Olduğum" (2020)
"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)
"Ne Güzel Yaratmış" (2020)
"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)

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Tuğçe Kandemir
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