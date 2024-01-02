Tuğçe Kazaz sözleriyle tepki çekti! Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla..."

Yunanistanlı erkek arkadaşıyla evlenmek için zamanında din değiştiren Tuğçe Kazaz açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İlginç tespitleriyle sosyal medyanın diline düşen ve dalga konusu olan Tuğçe Kazaz yine adından söz ettirdi.

Eski manken paylaşımında "Bu bir tespittir; İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak" dedi.

Sosyal medyada bu 'tespit' büyük tepki çekti. Kazaz'a "4 din değiştirmiş hilafet diyor" yorumları yağdı.