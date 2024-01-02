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  4. Tuğçe Kazaz sözleriyle tepki çekti! Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla..."

Tuğçe Kazaz sözleriyle tepki çekti! Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla..."

02.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Daha önce sevgilisi için din değiştirmesiyle gündeme gelen Tuğçe Kazaz yeni açıklamalarıyla tepki çekti. Tuğçe Kazaz "Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak" sözleriyle gündeme gelmeyi başardı.

Yunanistanlı erkek arkadaşıyla evlenmek için zamanında din değiştiren Tuğçe Kazaz açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İlginç tespitleriyle sosyal medyanın diline düşen ve dalga konusu olan Tuğçe Kazaz yine adından söz ettirdi.

Eski manken paylaşımında "Bu bir tespittir; İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak" dedi.

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Sosyal medyada bu 'tespit' büyük tepki çekti. Kazaz'a "4 din değiştirmiş hilafet diyor" yorumları yağdı.

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