"Uzaylılar beni kaçırdı" diyerek poz verdi! Demi Rose'un kıyafeti olay oldu

Kıvrımlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden olan Demi Rose 2024'ün ilk gününde de iddiasını korudu.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose hayranlarını yine mest etmeyi başardı.

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose 2024'ün ilk gününde de yine sınırları zorladı.

"Uzaylılar beni kaçırdı... şimdi Ütopya'dayım" diyerek iddialı tarzıyla kıvrımlarını sergileyen Rose'u gören hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.



Rose'un şeffaf detaylı elbisesi ve göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.







