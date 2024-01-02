MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Uzaylılar beni kaçırdı" diyerek poz verdi! Demi Rose'un kıyafeti olay oldu

"Uzaylılar beni kaçırdı" diyerek poz verdi! Demi Rose'un kıyafeti olay oldu

02.01.2024 07:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirmeyi başardı. "Uzaylılar beni kaçırdı" diyerek verdiği pozlarla dikkat çeken kıvrımlı fenomenin kıyafeti olay oldu.

Kıvrımlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden olan Demi Rose 2024'ün ilk gününde de iddiasını korudu.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose hayranlarını yine mest etmeyi başardı.

1

Yanından ayırmıyor! Sevgilisiyle aşk pozu Yanından ayırmıyor! Sevgilisiyle aşk pozu

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose 2024'ün ilk gününde de yine sınırları zorladı.

2

"Uzaylılar beni kaçırdı... şimdi Ütopya'dayım" diyerek iddialı tarzıyla kıvrımlarını sergileyen Rose'u gören hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

3
Rose'un şeffaf detaylı elbisesi ve göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanından ayırmıyor! Sevgilisiyle aşk pozuYanından ayırmıyor! Sevgilisiyle aşk pozu
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladıDilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı
Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşulduAcun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya gününde
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.