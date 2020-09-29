Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu.

İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı.

Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.

Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.



Törende beyaz sade bir elbise tercih eden Özbudak, sosyal medya hesabından gelen eleştirilere yanıt verdi.

38 yaşındaki Özbudak, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Niye gelinlik giymedin?' diye DM (özel mesaj) dolmuş, taşmış. Düğün tarihimiz 14 Haziran'dı. Koronavirüs çıktı, her şey iptal oldu. 'Eylülde biter' dedik, 26 Eylül'e erteledik ama vakalar artınca bu defa da düğünlerde kısıtlama ve yasaklama oldu.

İçimize o şekilde düğün yapmak sinmeyeceği için şimdilik sade bir nikah yapıp, yaza düğün yapma kararı aldık. Merak etmeyin yani, ben o şahane gelinliğimi giymeden bırakmam arkadaşlar. Rahat olun.