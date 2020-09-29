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Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

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Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu.

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İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı.

Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.

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Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.

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Törende beyaz sade bir elbise tercih eden Özbudak, sosyal medya hesabından gelen eleştirilere yanıt verdi.

38 yaşındaki Özbudak, konuyla ilgili şunları söyledi:

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'Niye gelinlik giymedin?' diye DM (özel mesaj) dolmuş, taşmış. Düğün tarihimiz 14 Haziran'dı. Koronavirüs çıktı, her şey iptal oldu. 'Eylülde biter' dedik, 26 Eylül'e erteledik ama vakalar artınca bu defa da düğünlerde kısıtlama ve yasaklama oldu.

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İçimize o şekilde düğün yapmak sinmeyeceği için şimdilik sade bir nikah yapıp, yaza düğün yapma kararı aldık. Merak etmeyin yani, ben o şahane gelinliğimi giymeden bırakmam arkadaşlar. Rahat olun.

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Öte yandan koronavirüse karşı tedbir alarak, düğünlerini ertelediklerini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
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Pandemiden dolayı 2 kez iptal etmek zorunda kaldığımız düğünümüzü, seneye yaza yapma kararı aldık. Şimdilik aile arasında nikahımızı kıydık.

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Seneye inşallah tüm sevdiklerimizle beraber sağlıklı ve mutlu bir şekilde düğünümüzü yapacağız. Davet edemediğimiz tüm arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve pandemiden dolayı gelemeyen akrabalarımızla seneye buluşmak üzere.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikli hali şaşkına çevirdi!Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikli hali şaşkına çevirdi!
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