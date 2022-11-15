Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur ile pozunu paylaştı! Ferdi Tayfur'un son hali merak edildi

Uzun süredir İstanbul dışında gözlerden uzak yaşayan ve 2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcının doğum gününü kutlayan ilk isim şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur oldu.

Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen fotoğrafını "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla yayınladı.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ

Uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam sürdüren Ferdi Tayfur'un son hali de merak edildi.

Geçtiğimiz aylarda torunu Taner Efe ile objektif karşısına geçen Tayfur'u görenler "Yıllar acımamış" yorumlarında bulunmuştu.