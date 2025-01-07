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Tuğçe Tayfur cenazede küfürler yağdırmıştı! Herkes Ferdi Tayfur'un yeğeni zannediyordu! Gerçek başka çıktı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 19:20
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde bir süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'yla tartışma yaşamıştı. Günler sonra Gözalıcı şaşırtan bir açıklama yaptı. Gerçek başka çıktı.

Tuğçe Tayfur cenazede küfürler yağdırmıştı! Herkes Ferdi Tayfur'un yeğeni zannediyordu! Gerçek başka çıktı...

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Gasilhane'sine giden Tayfur, burada fenalaşmıştı. Cenaze töreninde ise babasının tabutunun yanına gidince ortalık karışmıştı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirlerine ağır hakaretlerde bulunmuştu ve Tuğçe Tayfur küfür etmişti.

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Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkışmıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışmıştı.

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Tabutu başında ağza alınmayacak hakaretler: "Gerizekalı, beyinsiz..." Tabutu başında ağza alınmayacak hakaretler: "Gerizekalı, beyinsiz..."

YEĞENDEN AÇIKLAMA: "O BEN DEĞİLİM"

Tuğçe Tayfur ile tartışan kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alıcı, "Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele veren de kendisidir." dedi.

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Cenazede küfür etmişti! Skandal olayla ilgili konuştu Cenazede küfür etmişti! Skandal olayla ilgili konuştu
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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