Büyük ustaya veda... Ferdi Tayfur'un tabutu başında ağza alınmayacak hakaretler: "Gerizekalı, beyinsiz, pislik..."

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un ne yapacağını herkes merak ediyordu. Tuğçe Tayfur akşam saatlerinde, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Tuğçe Tayfur gasilhanede fenalaşmış ve ağlama krizine girmişti.

TUĞÇE TAYFUR'A AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER: "PİSLİK, BEYİNSİZ, GERİZEKALI..."

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un tabutunun başına gelince tabutun başındaki diğer yakınları ile Tuğçe Tayfur arasında ağır hakaretler içeren diyaloglar yaşandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirlerine ağır hakaretlerde bulundu.

Yaşanan gergin anlarda, 'Gerizekalı', 'Beyinsiz' ve 'Pislik' hakaretleri duyuldu.

'SOYADI KRİZİ' YAŞAMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.