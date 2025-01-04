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  4. Büyük ustaya veda... Ferdi Tayfur'un tabutu başında ağza alınmayacak hakaretler: "Gerizekalı, beyinsiz, pislik..."

Büyük ustaya veda... Ferdi Tayfur'un tabutu başında ağza alınmayacak hakaretler: "Gerizekalı, beyinsiz, pislik..."

04.01.2025 15:51
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.01.2025 15:51
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79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur için cenaze töreni düzenlendi. Ferdi Tayfur'un naaşı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Tayfur'un sarsıcı ölüm haberi üzerine gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Tuğçe Tayfur cenazenin başına gelince Tuğçe Tayfur ile yakınları arasında küfür kıyamet koptu...

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un ne yapacağını herkes merak ediyordu. Tuğçe Tayfur akşam saatlerinde, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Tuğçe Tayfur gasilhanede fenalaşmış ve ağlama krizine girmişti.

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TUĞÇE TAYFUR'A AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER: "PİSLİK, BEYİNSİZ, GERİZEKALI..."

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un tabutunun başına gelince tabutun başındaki diğer yakınları ile Tuğçe Tayfur arasında ağır hakaretler içeren diyaloglar yaşandı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirlerine ağır hakaretlerde bulundu.

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Yaşanan gergin anlarda, 'Gerizekalı', 'Beyinsiz' ve 'Pislik' hakaretleri duyuldu.

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'SOYADI KRİZİ' YAŞAMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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