Ferdi Tayfur'un tabutu başında küfür etmişti! Necla Nazır skandal olayla ilgili konuştu! Hastaneye neden gitmediklerini açıkladı!

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından da gözler küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Zincirlikuyu Gasilhane'sine giden Tayfur, burada fenalaşmıştı. Cenaze töreninde ise babasının tabutunun yanına gidince ortalık karışmıştı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirlerine ağır hakaretlerde bulunmuştu ve Tuğçe Tayfur küfür etmişti.

NECLA NAZIR AÇIKLAMA YAPTI!

Bu skandal anların ardından ise Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, TV100'e açıklama yaptı. Yaşananlarla ilgili ve hastaneye neden gelmediklerine dair konuştu. Nazır, "Cenazeden gelmek zorunda kaldık. Ben Ferd Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan biri bağırdı "Hastaneye niye gelmediniz" diye. Niye gelmediğimiz çok açık olarak görüldü zaten." dedi.

"Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok ama benim çocuğum sanki böyle baba-kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.