Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak arasında gerilim! Necla Nazır'ın evini mi bastı?

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşandı. 4 yaşında bir oğlu olan Tayfur'un evli iş insanı Tolga Bayar'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek, etrafa ateş açtığı öne sürüldü.

'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Şafak, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

İddiaları kabul etmeyen Taner Şafak, şu ifadeleri kullandı:

Necla Hanım aradı ve oğlum Efe'nin beni özlediğini söyledi. Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar. Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var.

'SİLAH SIKTI' İDDİASI

Eski eşi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Tuğçe Tayfur ise konuyla ilgili, "Bu kişi, annem ve oğlumun evde olduğunu bilerek, sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler etti. Kapıyı tekmeledi ve silah sıktı" dedi.

Tuğçe Tayfur'un, eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne süren Ebru Bayar, "Tuğçe Tayfur yuvamı yıktı" demişti.