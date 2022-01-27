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  4. TÜGVA, İBB ile arasındaki "Adalar davası"nı kaybettiğine yönelik haberleri yalanladı:

TÜGVA, İBB ile arasındaki "Adalar davası"nı kaybettiğine yönelik haberleri yalanladı:

27.01.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir" - "İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına' ve 'TÜGVA'nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), vakıf ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında görülen "Adalar davası"nın kaybedildiğine ve karara itiraz edilmeyeceğine yönelik haberlerin gerçek dışı olduğu bildirdi.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı televizyon kanalları ile internet haber sitelerinde, "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla, vakıf ve İBB arasında görülen davanın reddedildiğine ve vakfın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verildiği aktarıldı.

Mahkemenin karar değil, yetkisizlik yönünde hüküm verdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk TV tarafından manipülatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir. İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına' ve 'TÜGVA'nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır."

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk Tv'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz. İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanyasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen 'vakfımızın davayı kaybettiğine' dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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