TÜİK verileri alarm verdi! Bir kentte ölüm hızında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sinop’ta 5 yaş altı ölüm hızında sert yükseliş kaydedildi.

1 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Doğumdan sonraki ilk beş yıl içinde bir çocuğun yaşamını kaybetme ihtimalini ifade eden "5 yaş altı ölüm hızı", Sinop’ta 2024 yılında binde 5,2 iken, 2025 yılında binde 14,7’ye yükseldi. Bu artış, oranlarda yüzde 182,7’lik dikkat çekici bir değişime işaret etti.

BEBEK ÖLÜM SAYISI DA ARTTI

Aynı dönemde bebek ölüm sayısı 8’den 21’e çıktı. Bebek ölüm hızı da 2024’te binde 4,7 seviyesindeyken, 2025’te binde 12,9 olarak kayıtlara geçti.

Kentte toplam ölüm sayısı da artış gösterdi. 2024 yılında 2 bin 287 olan ölüm sayısı 2025 yılında 2 bin 445’e çıktı. 2024 yılı verilerine göre hayatını kaybedenlerin bin 343’ünü erkekler, bin 102’sini kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2024’te binde 10,0 iken, 2025’te binde 10,8 oldu.

İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VAR

Açıklanan verilerde, 2025 yılında Sinop’ta seçilmiş ölüm nedenlerine ilişkin dağılım da yer aldı. Buna göre ölümlerde yüzde 37,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada bulunurken, bu grubu yüzde 14,8 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 14,7 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır