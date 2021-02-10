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TÜİOSB’nin projesine ÇKA’dan danışmanlım desteği

10.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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TÜİOSB’nin projesine ÇKA’dan danışmanlım desteği

Mersin’de tarımsal ürünleri inovatif teknolojiler kullanarak yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeye hazırlanan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜOİSB) hazırladığı “Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı Projesi” Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.ÇKA Genel Sekreterliğinde bir araya gelen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı Projesinin desteklenmesine dair sözleşmeyi imzaladı.TÜOİSB Başkanı Balta, proje kapsamında, tarımsal ürün işlemeye dayalı imalat sektöründe kümelenme çalışmalarının profesyonel bir şekilde yapılarak kısa sürede etkili sonuçlara ulaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

Mersin’de tarımsal ürünleri inovatif teknolojiler kullanarak yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeye hazırlanan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜOİSB) hazırladığı “Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı Projesi” Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.
ÇKA Genel Sekreterliğinde bir araya gelen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı Projesinin desteklenmesine dair sözleşmeyi imzaladı.
TÜOİSB Başkanı Balta, proje kapsamında, tarımsal ürün işlemeye dayalı imalat sektöründe kümelenme çalışmalarının profesyonel bir şekilde yapılarak kısa sürede etkili sonuçlara ulaşılmasını hedeflediklerini söyledi. Balta, “Tarımsal Ürün İşlemeye Dayalı Sanayi Kümelenme Çalışması Danışmanlığı projemiz, ihtisas organize sanayi bölgelerine örnek olarak ortak sorunlara ortak çözümler üretecek ve yatırımcı lehine pozitif sonuçlar doğuracak. Projemiz ile bu alandaki çalışmaların hızlı, verimli ve en etkin şekilde yapılmasını sağlayacağız. Üniversite, kamu ve tarıma dayalı sanayi alanında güç birliği oluşturacak ve yapacağımız eylem planlarıyla da bu alandaki kümelenmenin hızlı bir şekilde kurulmasına öncülük edeceğiz” dedi.

“Başarılı bir kümelenme modelini hayata geçireceğiz”
Balta, ÇKA’dan alınacak danışmanlık desteği ile TR62 bölgesi (Adana-Mersin) kümelenme çalışmalarında öncelikli sektörler arasında ilk sırada yer alan tarımsal ürün işlemeye dayalı imalat sanayinde TÜİOSB olarak başarılı bir kümelenme modelini hayata geçireceklerinin altını çizdi. Balta, “Tarımsal ürün işlemeye dayalı sanayi kümelenme çalışmasının fark oluşturacağını bilen bir dinamik olarak, kümelerin bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelmesi için paydaşlarımızın da organize ve sistemli çalışmasına yön gösterici olacağız” diye konuştu.
Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde toplam 245 hektarlık alan üzerine 300 milyon dolarlık yatırımla kurulacak TÜİOSB’nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde yol ve arazi kazı dolgu işleri çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Balta, tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimiyle yıllık ortalama 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi ve 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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