Tükenmişlik sendromuna önlem: Haftada 4 gün çalışmak

Reuters'ın haberine göre, Berlinli bir yazılım şirketi olan Planio’nun kurucusu Jan Schulz-Hofen, “Fazla saatler çalışmadığımızda hem daha sağlıklı oluyor hem de işimiz daha iyi gidiyor” yorumunu yaptı.

Yeni Zelanda’da bir sigorta şirketi, haftada 32 saatlik çalışma sistemini denediklerinde çalışanların stres oranında azalma ve yapılan işe odaklanmada artış olduğunun fark edildiğini belirtti.

Japonya’da ise hükümet şirketleri, pazartesi günleri çalışmama konusunda teşvik ediyor. İşkolik olduğu bilinen ülkede, daha önce yapılan, çalışanların iş yükünü azaltma denemeleri çok başarılı olmamıştı.

İngiltere Ticaret Birliği Kongresi, bütün ülkede yıl sonuna kadar 4 iş günü uygulamasının yaygınlaşmasını öneriyor. Kongreye göre, Sanayi Devrimi’nde nasıl hafta sonu izin hakkını kazandılarsa, çalışanlar bugünün teknolojik imkanları sayesinde haftalık daha az çalışma saati hakkına sahip olabilir.

FAZLA MESAİ

Denetim firması J. Walter Thompson’da çalışan Lucie Greene, özellikle Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek yaptığı “Kimse haftada 40 saat çalışmayla dünyayı değiştirmedi” açıklaması üzerine fazla çalışma konusundaki tartışmaların yoğunlaştığını belirtiyor.