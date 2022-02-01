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Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte püf noktaları!

01.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde sevilen sokak lezzetlerinden biri olan tulumba tatlısı evde de kolay ve pratik bir tarifle yapılabilmekte. Senelerdir severek yenen lezzet için malzemeler ve tarif merak ediliyor. Peki tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte tatlının püf noktaları!

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri neler? İşte püf noktaları!

Dışı çıtır ve altın sarısı tulumba tatlısının tarifi merak ediliyor. Vatandaşlar tulumba tatlısını pratik şekilde evde de yapmak istiyor. Un, tereyağı ve şeker gibi malzemelerin de yer aldığı malzeme listesi araştırma konusu oldu. İşte tulumba tatlısı tarifi...

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

Tatlının hamuru için:

2 su bardağı su
2,5 su bardağı un
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz

Tatlının şerbeti için:

2 yemek kaşığı limon suyu
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su

Tatlıyı kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

TULUMBA TATLISI TARİFİ!

İlk olarak tatlınızın şerbetiyle işe başlamalısınız. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısmalısınız. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. Sonrasında içine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.

Şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Tatlının hamuru için ise su, tereyağı, şeker ve tuzu ilave edin ve kaynatın. Unu eleyin ve kaynayan karışıma ilave edin. Ardından tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika civarı kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene kdek dinlendirin. İçine ise teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser ile birlikte hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve tekrardan 5 dakika kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkmalısınız ve altını da kısık ateşte açmalısınız.

Kızarmış olan tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve sonrasında 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

TULUMBA TATLISI PÜF NOKTASI NEDİR?

Tulumba tatlısını kıtır yapmak için en önemli püf nokta ise tulumba tatlısı hamuruna nişasta eklemektir.

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