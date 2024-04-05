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  4. Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Chelsea-Manchester United maçında galibiyet 90+10 ve 90+11'de atılan gollerle geldi

Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Chelsea-Manchester United maçında galibiyet 90+10 ve 90+11'de atılan gollerle geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 07:50
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftası sezonun maçına sahne oldu. İki ezeli rakip Chelsea ile Manchester United Stambford Bridge'de karşılaşırken mücadele 10 ve 11. uzatma dakikalarında atılan gollerle ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

20 DAKİKADA 2-0...

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Ev sahibi ekip maça hızlı başlayan taraf olurken, 4'te Conor Gallagher ile 19'da Cole Palmer'in penaltıdan attığı gollerle 20 dakika dolmadan skoru 2-0'a getirdi.

Manchester United, bu gollere Alejando Garnacho, 34'te Bruno Fernandesi'in 39'da attığı golle cevap verirken devreye 2-2 beraberlikle gidildi.

90+10 VE 90+11'DE GALİBİYET GELDİ

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Manchester United, 67'te Alejando Garnacho'nun attığı golle 2-0'dan geri dönerek 3-2 öne geçti. Chelsea, Cole Palmer'in 90+10'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Chelsea, bir dakika sonra ise yine Palmer'le 4-3 öne geçti ve sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.

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