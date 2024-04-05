Tüm dünya bu maçı konuşuyor! Chelsea-Manchester United maçında galibiyet 90+10 ve 90+11'de atılan gollerle geldi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

20 DAKİKADA 2-0...

Ev sahibi ekip maça hızlı başlayan taraf olurken, 4'te Conor Gallagher ile 19'da Cole Palmer'in penaltıdan attığı gollerle 20 dakika dolmadan skoru 2-0'a getirdi.

Manchester United, bu gollere Alejando Garnacho, 34'te Bruno Fernandesi'in 39'da attığı golle cevap verirken devreye 2-2 beraberlikle gidildi.

90+10 VE 90+11'DE GALİBİYET GELDİ

Manchester United, 67'te Alejando Garnacho'nun attığı golle 2-0'dan geri dönerek 3-2 öne geçti. Chelsea, Cole Palmer'in 90+10'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Chelsea, bir dakika sonra ise yine Palmer'le 4-3 öne geçti ve sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.





