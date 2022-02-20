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Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

20.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bu golü konuşuyor... Avustralya A Ligi lideri Western United, sahasında oynadığı maçta 3 puan almayı başardı. Fakat 3 puandan öte maçta atılan bu gol gündem oldu. Kısa sürede dünyanın birçok bölgesine yayılan bu video viral olmayı başardı. Milyonlarca kişinin izlediği bu gol şimdiden yılın golünü aday konumda...

Milyonlarca kişi izledi, açan tekrar tekrar bakıyor... Avustralya Ligi lideri Western United oyuncusu Ben Garuccio'nun attığı gol oynadıkları karşılaşmanın önüne geçti. Sahasında aldıkları 3 puandan daha çok atılan gol internet aleminde kısa sürede viral olmayı başardı.

AKREP VURUŞUYLA ATTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

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Akrep vuruşu olarak tabir edilen bir hareketle topu ağlara gönderen Ben Garuccio'nun golü kısa süre içinde milyonlara erişti. İzleyenin tekrar tekrar baktığı bu gol şimdiden yılın golünün en büyük adayı olmuş durumda.

AKILLARA EFSANE KALECİ RENE HIGUITA GELDİ

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Bu golden sonra akıllara Kolombiyalı eski millî kaleci Rene Higuita geldi. Kendine has tarzıyla oynadığı döneme damga vuran Higuita, kaleye gelen bazı topları akrep vuruşuyla uzaklaştırmasıyla biliniyordu.

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Avustralya son dakika haberi
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