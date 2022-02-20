Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

Milyonlarca kişi izledi, açan tekrar tekrar bakıyor... Avustralya Ligi lideri Western United oyuncusu Ben Garuccio'nun attığı gol oynadıkları karşılaşmanın önüne geçti. Sahasında aldıkları 3 puandan daha çok atılan gol internet aleminde kısa sürede viral olmayı başardı.

AKREP VURUŞUYLA ATTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Akrep vuruşu olarak tabir edilen bir hareketle topu ağlara gönderen Ben Garuccio'nun golü kısa süre içinde milyonlara erişti. İzleyenin tekrar tekrar baktığı bu gol şimdiden yılın golünün en büyük adayı olmuş durumda.

AKILLARA EFSANE KALECİ RENE HIGUITA GELDİ

Bu golden sonra akıllara Kolombiyalı eski millî kaleci Rene Higuita geldi. Kendine has tarzıyla oynadığı döneme damga vuran Higuita, kaleye gelen bazı topları akrep vuruşuyla uzaklaştırmasıyla biliniyordu.

