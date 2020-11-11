Tüm dünya bu transferi konuşuyor! Ronaldo, PSG'ye; Neymar, Juventus'a!

Juventus, Avrupa futbolunu sarsacak bir transfer adına harekete geçiyor. Tancredi Palmeri'nin haberine göre Juventus, maaş yükünden kurtulmak istediği Cristiano Ronaldo'yu Neymar'ı transfer etmek adına PSG'ye önermeye hazırlanıyor.
Cristiano Ronaldo'nun maaş yükü, bir süredir Juventus'u rahatsız eden konular arasında aktarılıyor. Portekizli yıldızın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Şu an aldığı maaş nedeniyle Juventus'un büyük bir yük üstlendiği belirtilen haberde bu yükü azaltmanın tek yolu olarak da Ronaldo ile 2021 yazında yolların ayrılması olarak gösteriliyor.
Cristiano Ronaldo'nun mevcut maaşını üstlenebilecek çok az sayıda takım varken yıllardır isminin anıldığı ekip PSG'nin öne çıktığı belirtlmekte. PSG'de ise Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesi, tıpkı Ronaldo'nunki gibi 2022'de sona erecek. Henüz bir sözleşme uzatma gerçekleşmemişken Juventus'un yaz aylarında Neymar'ı kadrosuna katacak bir teklifte Cristiano Ronaldo'yu da takas unsuru olarak kullanmak istediği aktarılmakta.
Palmeri'nin bu iddiasına rağmen Fransız basını ise Neymar'ın kısa süre içerisinde PSG ile sözleşme yenileyeceğini belirtmekte.
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