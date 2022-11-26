SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

26.11.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci maçların oynandığı Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin Meksika mücadelesi ile sürdü. Sonucu merakla beklenen karşılaşma birçok renkli görüntüye sahne olurken, karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarlar damga vurdu. İşte detaylar...

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İkinci maçların oynandığı dev organizasyonda C Grubu mücadelesinde Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deschamps'tan maç sonu açıklama: Geliştirmemiz gereken şeyler varDeschamps'tan maç sonu açıklama: Geliştirmemiz gereken şeyler var
Anahtar Kelimeler:
Arjantin son dakika galatasaray At galatasaraylı kata

En Çok Okunan Haberler

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Hakkari'de 36 saatlik yasak!

Hakkari'de 36 saatlik yasak!

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!

Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

İlginizi Çekebilir

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.