Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

İkinci maçların oynandığı Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin Meksika mücadelesi ile sürdü. Sonucu merakla beklenen karşılaşma birçok renkli görüntüye sahne olurken, karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarlar damga vurdu. İşte detaylar...
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