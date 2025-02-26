SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tüm dünya Jose Mourinho'nun 'maymun' sözünü konuşuyor! Herkes şaşkına döndü... UEFA'nın olası cezası belli oldu!

Tüm dünya Jose Mourinho'nun 'maymun' sözünü konuşuyor! Herkes şaşkına döndü... UEFA'nın olası cezası belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 11:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun açıklamalarının yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar UEFA'ya gitmeye hazırlanıyor. UEFA'nın ise bu konudaki tavrı çok sert. İşte detaylar...

Tüm dünya Jose Mourinho'nun 'maymun' sözünü konuşuyor! Herkes şaşkına döndü... UEFA'nın olası cezası belli oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken 0-0 biten karşılaşmadan daha ziyade maç sonrası yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ve Galatasaray yedek kulübesini hedef alan sözleri olay olurken Portekizli hocanın sözlerine Sarı Kırmızılılar'dan büyük tepki geldi.

GALATASARAY: IRKÇILIK!

thumbs_b_c_cf106267f71b0a28e805db08aea26c32

Jose Mourinho’nun, “Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu” sözleriyle Galatasaray’ı hedef alması olay yarattı. Sarı-Kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaparak, “Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında ‘Ahlak timsali’ rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UEFA BU KONUDA ÇOK SERT

fenerbahceden-mourinhonun-maymun-ifadesiyle-ilgili-aciklama-lh7s

Mourinho'nun bu sözleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere’den İspanya’ya İtalya’dan Almanya ve Fransa’ya tüm Avrupa ülkelerindeki spor programlarında Mourinho’nun “Maymun” sözü ırkçılık olarak değerlendirildi. UEFA’nın ise bu konuda çok katı kuralları var. UEFA Disiplin Talimatnamesi’nin 14. maddesine göre spor müsabakalarında bir kişiye ‘Maymun’ demek ırkçılık olarak kabul ediliyor ve duruma göre cezası en az 10 maçtan başlıyor.

Canlı Skor

Maskeli Icardi! Görenler şaşkına döndü...Maskeli Icardi! Görenler şaşkına döndü...
Ne yaptın Ronaldo! 40 yaşında 925'nci gol...Ne yaptın Ronaldo! 40 yaşında 925'nci gol...
Anahtar Kelimeler:
UEFA ırkçılık son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
herkes her ağzına gelini söylememeli yada sonucuna katlanmalı
Rakip futbolculara maymun, Türkiye'deki futbol ortamına sirk gibi diyen bu adamı hala daha Acun ve FB lilerin niçin savunduğunu merak ediyoruz. ! Adam bizi insan yerine bile koymuyor. Nerede milli değerlerimiz..? Spor başka ahlak başka.! Bu sözleri Portakiz'de siz kullansaydınız sizi orada barındırırlar mıydı?
türk insanı da bunu hakediyor zaten
En Çok Okunan Haberler
CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

CHP'yi düşündürecek anket! Sonuçlar gündem yaratacak

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

VİDEO | Çırılçıplak soyunup intihara teşebbüs etti!

'Maymun' sözü UEFA'lık oldu! Cezanın alt sınırı bile göz korkuttu...

'Maymun' sözü UEFA'lık oldu! Cezanın alt sınırı bile göz korkuttu...

Hakan'a sadece 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi...

Hakan'a sadece 14 dakika yetti! Topun başına geçti, Lazio'yu kupadan eledi...

Maskeli Icardi! Görenler şaşkına döndü...

Maskeli Icardi! Görenler şaşkına döndü...

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.