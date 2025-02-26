Tüm dünya Jose Mourinho'nun 'maymun' sözünü konuşuyor! Herkes şaşkına döndü... UEFA'nın olası cezası belli oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken 0-0 biten karşılaşmadan daha ziyade maç sonrası yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ve Galatasaray yedek kulübesini hedef alan sözleri olay olurken Portekizli hocanın sözlerine Sarı Kırmızılılar'dan büyük tepki geldi.

GALATASARAY: IRKÇILIK!

Jose Mourinho’nun, “Rakip yedek kulübesindeki herkes maymun gibi zıplıyordu” sözleriyle Galatasaray’ı hedef alması olay yarattı. Sarı-Kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaparak, “Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında ‘Ahlak timsali’ rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UEFA BU KONUDA ÇOK SERT

Mourinho'nun bu sözleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere’den İspanya’ya İtalya’dan Almanya ve Fransa’ya tüm Avrupa ülkelerindeki spor programlarında Mourinho’nun “Maymun” sözü ırkçılık olarak değerlendirildi. UEFA’nın ise bu konuda çok katı kuralları var. UEFA Disiplin Talimatnamesi’nin 14. maddesine göre spor müsabakalarında bir kişiye ‘Maymun’ demek ırkçılık olarak kabul ediliyor ve duruma göre cezası en az 10 maçtan başlıyor.