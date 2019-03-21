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Tüm dünya onu tanıyor... Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 21.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

2014 yılında Eurovision'da Avusturya'yı temsil eden ve birinci olan Conchita Wurst, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Conchita Wurst, 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Avusturya'yı 'Like a Phoenix' isimli şarkıyla temsil ederek, birinci olmuştu.

Conchita Wurst'un inanılmaz değişimi

Eurovision'a katıldığı yıl, sakalları ve 'Kadın olmak istemiyorum' gibi açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Wurst, kadın olmaktan mutluluk duymadığını her fırsatta dile getiriyordu.
Birçok kişi sıra dışı şarkıcıya, cinsiyetini seçmek konusunda özgür olduğu düşüncesiyle destek verse de, Wurst'un Eurovision'u yeteneği sayesinde kazanmadığını, farklı tarzı yüzünden birinci seçildiğini iddia eden isimler de oldu.
2014 yılında Sırbistan ve Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kilise, o dönem içinde doğduğu cinsiyete karşı gelen Conchita Wurst'u, selin sorumlusu olarak göstermiş, yaşanan felaketi 'ilahi bir ceza' olarak yorumlamıştı.
İlginç görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düşen 30 yaşındaki şarkıcı, oldukça radikal bir karar alarak, bambaşka bir görünüme kavuştu.
İlk olarak saçlarından kurtularak değişime başlayan Wurst, sonrasında saçlarını platin sarıya boyadı.
Saçlarıyla uyumlu bir ton yakalamak için sakallarını boyamaktan da geri durmadı.
Tamamen tanınmaz bir hal alan ünlü şarkıcı, önceki feminen görüntüsünden memnun olmadığını, daha maskülen görünmek istediğini belirtti.
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