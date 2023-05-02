Tüm dünya şaşkın! Medellin ile Atletico Nacional derbisinin ardından kan aktı... 2 ölü 10 yaralı

Kolombiya'nın en üst seviye ligi olan Categoría Primera A'nın 17. hafta mücadelesinde Medellin sahasında Atletico Nacional ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Atletico Nacional'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın ardından yaşananlar maçın önüne geçti.

2 ÖLÜ 10 YARALI

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Medellin ve Escobar’ın da bir dönem sahibi olduğu Atletico Nacional takımı taraftarları arasındaki maçın ardından çıkan olaylarda 2 kişi öldü. Atletico Nacional taraftarları stadyum yakınlarında karşılaşırken iki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 taraftar da yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olayların Nacional'in Zombie ve Medellín'in Hormiga (Karınca) adlı iki taraftar grubu arasında çıktığı belirtildi.

MEDELLIN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Bu olaylarla ilgili olarak Medellin polisinden yapılan açıklamada "Saat 01:30'da, 34 yaşında bir erkek ve 25 yaşında bir genç olmak üzere iki ceset üzerinde teknik inceleme yapıldı. Künt ve kesici silahlarla yaralanmaların meydana geldiği ön bilgilere göre, halka açık bir otoyolda çok sayıda kişi arasında çıkan kavgada iki kişi yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü, 10 kişi de yaralandı ve bakım merkezine sevk edildi . Eylemden sorumlu kişiler soruşturma konusudur" ifadeleri kullanıldı.

ÖDÜL KONULDU

Ayrıca Medellín belediye başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada katillerin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olan kişiye 200 milyon pesoya kadar ödül verileceğini duyurdu.

